Briaschi: “Lautaro vuole il Barcellona, Inter disposta a trattare: l’addio dipende da…”

Intervistato da TMW Radio nel corso della trasmissione ‘Maracanà‘, il procuratore Massimo Briaschi ha parlato della situazione di Lautaro Martinez e il futuro dell’attaccante argentino dopo le parole di oggi: “Il giocatore doveva dire queste cose, non poteva fare altro. Credo che dipenda molto anche dal ragazzo. C’è la disponibilità di trattare da parte dell’Inter, il giocatore vuole andare e quindi per me alla fine andrà al Barcellona. Se l’Inter si siede a parlare con gli agenti e la società, vuol dire che un’apertura può esserci“.