Brocchi: ” Inter più forte, se segna è finita. Mi aspetto questo tipo di partita”

"Il Milan dovrà stare molto attento, anche un solo gol dell'Inter potrebbe mettere la parola fine al sogno di passare in finale": questo l'avvertimento di Cristian Brocchi, doppio ex di Inter e Milan, intervistato dall'AGI sull'Euroderby di stasera. "Mi aspetto una partita diversa da quella dell'andata", ha dichiarato il 47enne ex allenatore di Monza e Vicenza che guido' i rossoneri nel finale di stagione 2015-2016, "un Milan con un po' di spregiudicatezza in piu', visto che dovra' ribaltare una situazione molto complicata".

Per Brocchi, che scese in campo nei derby delle semifinali del 2003 che proiettarono il Milan verso la conquista della Champions, una rimonta "e' molto difficile, soprattutto per lo scarto di due gol nella partita di andata". "Di queste partite se ne giocano pochissime in carriera, e quindi tutti i giocatori oggi cercheranno di dare qualcosa in piu'", ha osservato l'ex centrocampista che vanta 15 presenze e un gol in nerazzurro e 46 presenze e tre reti in rossonero. A suo avviso "l'Inter resta comunque la squadra piu' forte tra le due: e' completa, ha una rosa di qualita', dei ricambi che possono trasformare la partita in qualsiasi momento".