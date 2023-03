Brocchi: “Nuovo Inter-Milan in Champions? Avrebbe più valore per un motivo”

Le considerazioni del doppio ex nerazzurro e rossonero a proposito di un possibile derby ai quarti di finale di Champions League

Daniele Vitiello

Cristian Brocchi, doppio ex di Inter e Milan, ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato della suggestione legata al possibile derby di Champions League ai quarti di finale, ricordando i trascorsi vissuti in prima persona nel 2003: “Mi viene in mente la notte prima della partita: io, Abbiati e Gattuso in camera insieme. Non siamo riusciti a chiudere occhio. Eravamo elettrici, sentivamo l’importanza della storia”.

Che cosa ricorda di quel derby?

“L’adrenalina, la voglia di giocare, l’importanza di esserci. E nessuna paura. San Siro quando c’è la Champions è un’altra cosa, figurati in una semifinale. Respiri magia. Quel giorno resta ineguagliabile”.

Come fu la settimana?

“Eravamo un gruppo unito capace di stemperare anche momenti così. Alcuni erano più tesi di altri, ma Ancelotti fu bravo a tenerci sulle spine. Io non ho mai sofferto i pre partita e non ho mai avuto tensioni particolari. L’importante era mettermi sotto le coperte alle 11 di sera e spegnere la luce a mezzanotte. Dovevo dormire otto ore, non di più”.

Due “euroderby” in due anni, 2003 e 2005.

“Il secondo lo sentimmo un filo meno. Il primo fu incredibile, come quando vivi le cose per la prima volta. Ricordo il tragitto da Milanello allo stadio e mi vengono i brividi, sul serio. Inter e Milan non si erano mai sfidate in una semifinale di Champions. Eravamo un gruppo di campioni sempre pronti a ridere e a scherzare, anche durante una delle settimane più importanti delle nostre carriere. Qualche battuta scappò anche lì, sono sincero, ma soltanto la sera prima”.

Un derby ai quarti che traguardo sarebbe per il nostro calcio?

“Fondamentale. Vent’anni fa, vedere un’italiana così avanti era normale, ora le cose sono cambiate. Le squadre di Premier, a livello economico, sono irraggiungibili, per questo il derby avrebbe ancora più valore. Spero si ripeta”.