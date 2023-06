Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, è intervenuto durante Maracanà ai microfoni di TMW Radio per dire la sua sulle questioni di casa Inter, a cominciare dal mercato: “Il rischio che si blocchino le manovre c’è. Lukaku vuole l’Inter, ma Brozovic non so cosa voglia. Ha dato 7 giorni al Barcellona, la situazione blocca l’arrivo […]

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, è intervenuto durante Maracanà ai microfoni di TMW Radio per dire la sua sulle questioni di casa Inter, a cominciare dal mercato: "Il rischio che si blocchino le manovre c'è. Lukaku vuole l'Inter, ma Brozovic non so cosa voglia. Ha dato 7 giorni al Barcellona, la situazione blocca l'arrivo di Frattesi. Vedremo cosa accadrà. Sarebbe una beffa per l'Inter".