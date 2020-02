Inter, per Brozovic la prima da capitano: la reazione dell’ex compagno Srna è tutta un programma

L’assenza di Samir Handanovic ha fatto sì che il capitano dell’Inter, nel derby contro il Milan, diventasse Marcelo Brozovic. Una prima volta per il centrocampista croato, decisivo in campo con il gol ad inizio ripresa che ha riacceso un’Inter praticamente nulla fino a quel momento. La fascia a Brozovic ha ‘acceso’ anche alcuni ex compagni come Perisic (LEGGI QUI) ma anche Dario Srna: l’ex capitano della Croazia ha commentato su Instagram in maniera stupita la foto di Brozo: “Eri tu il capitano?”, si chiede, dubbioso, Srna. La risposta di Brozovic? Un’emoji sorridente.