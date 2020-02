Anche Ivan Perisic non si è perso il derby: il post sui social nasconde un’allusione a Icardi?

Ivan Perisic ha seguito il derby di Milano in televisione. Il giocatore, andato in prestito al Bayern Monaco, è al momento indisponibile a causa di un infortunio avvenuto durante un recente allenamento. Perisic ha condiviso su Instagram l’immagine di Marcelo Brozovic, che ieri ha indossato la fascia di capitano. E proprio per quel ruolo speciale di “capitano” Perisic lo ha incoraggiato. Un ‘dai capitano’, che non può non far pensare – per un attimo – al periodo in cui lo era stato Icardi (con tutte le polemiche successive al momento in cui quella fascia gli venne tolta).