Juve-Inter, giudice sportivo: a Brozovic una giornata. Squalificato anche Allegri

Il calciatore ha ricevuto un giallo nella finale ed era la sua seconda ammonizione nella competizione: salta la prima gara del trofeo della prossima stagione

Eva A. Provenzano

Dopo il giallo incassato nella finale di Coppa Italia contro la Juventus, arriva il comunicato del giudice sportivo che squalifica per una giornata (quindi salterà la prima gara della prossima edizione del trofeo)Marcelo Brozovic. Il giallo era arrivato "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario" e aveva anche portato ad alcune polemiche in campo tra Allegri e l'arbitro. E tra il quarto uomo e Bonucci. La panchina bianconera aveva protestato perché il croato aveva risposto con stizza verso un compagno per l'ammonizione incassata, scagliando all'aria la palla, e chiedeva il secondo giallo, quindi l'espulsione per doppia ammonizione. L'arbitro aveva spiegato che non era necessario un secondo provvedimento.

Getty Images

Massimiliano Allegri, che invece ha avuto da questionare con la panchina dell'Inter dopo il gol del 3 a 2, era stato invece espulso. Per lui 10mila euro di multa e una squalifica per una gara "per aver al 14esimo del primo tempo supplementare - allontanandosi dalla propria area tecnica ed avvicinandosi all'area tecnica avversaria - assunto un atteggiamento aggressivo e provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria. E per aver, al termine della gara, proferito espressioni di polemico disappunto e critiche irrispettose nei confronti del direttore di gara".

Ammonito Farris, vice di Inzaghi, che aveva discusso con il tecnico bianconero.

Multe anche per i due club: 6mila euro di multa all'Inter "per avere i suoi sostenitori, durante la gara, lanciato cinque bottiglie di birra in campo" e 3mila alla Juventus perché i sostenitori bianconeri hanno invece lanciato in campo dei fumogeni.

(Fonte: Lega Calcio)