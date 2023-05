Giudice Sportivo – Sei squalificati per un turno: De Vrij e Brozovic entrano in diffida

Il comunicato del giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, in merito alle sanzioni comminate per la 35° giornata di Serie A

Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha diramato un comunicato ufficiale con le decisioni in merito alla 35° giornata di campionato: sono sei i giocatori squalificati per un turno. Becao e Bonaventura per rosso diretto al termine della sfida tra Fiorentina e Udinese mentre Amian, Banda, Cuadrado e Danilo salteranno i prossimi match perché ammoniti da diffidati.