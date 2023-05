Marchegiani: “L’Inter sta bene bene, bravo Inzaghi. Il Milan senza Leao…”

Le parole di Luca Marchegiani su Inzaghi: "Le stagioni si decidono in questo momento e lui ha portato l'Inter in queste condizioni"

"Il Milan non potrà fare la partita contro il Napoli, il risultato è diverso e impone un altro tipo di gara, se pensiamo a quanto Leao è stato decisivo, gran parte della semifinale raggiunta è dipesa da lui, la sua presenza sarebbe importantissima. Il Milan deve recuperare spirito, ha perso smalto ma anche certezze"

Sull'Inter

"Inzaghi è stato bravo a portare la squadra in queste condizioni in questo momento, le stagioni si decidono in questo momento e i giocatori stanno bene bene"