Giudice sportivo, Brozovic entra tra i diffidati. Multa Atalanta per “coro insultante”

Il giocatore, contro gli uomini di Gasperini, ha collezionato il quarto giallo e al prossimo sarà squalifica

Il giudice sportivo ha pubblicato le sue decisioni dopo le partite della terza giornata di ritorno. Si è giocata Atalanta-Inter e due centrocampisti interisti sono stati ammoniti, Calhanoglu (per lui sesta sanzione in questa stagione) e Brozovicche con il quarto giallo rimediato in totale finora entra in diffida (alla quinta ammonizione scatta la squalifica per un turno).