Inter-Empoli: Brozovic, squalificato, può rifiatare. Leonardo sperava…

Il centrocampista, squalificato, può finalmente rifiatare dopo 28 partite presenze di fila da titolare

La trasferta di Bergamo è già un lontano ricordo per l'Inter. Il calendario non permette di tirare il fiato, all'orizzonte c'è la Coppa Italia dove i nerazzurri ospiteranno l'Empoli. Contro la squadra di Andreazzoli, Simone Inzaghi farà largo ricorso al turnover. Di sicuro non ci sarà Marcelo Brozovic, squalificato. "Squalificato oltre che stanco: è la prima partita che salterà dall’inizio dopo 28 presenze di fila da titolare. Ha fatto il pieno per Inzaghi e per se stesso, al punto di arrivare a un rinnovo di contratto d’oro", sottolinea la Gazzetta dello Sport.