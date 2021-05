Brozovic, presto l’incontro per prolungare. Richieste chiare, l’Inter vuole accontentarlo

Il centrocampista dell'Inter è uno degli elementi indispensabili della formazione di Conte e presto parlerà col club

In attesa di conoscere gli sviluppi societari in casa Inter, la dirigenza lavora alla prossima stagione. Presto ci sarà l'incontro tra Conte e il presidente Zhang per capire se si potrà an dare avanti insieme. Tra gli intoccabili di Conte c'è Marcelo Brozovic, vertice basso del 3-5-2 dell'Inter ed elemento quasi insostituibile. Il croato ha il contratto in scadenza nel giugno 2022 e il suo futuro verrà approfondito nelle prossime settimane.