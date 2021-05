Sondaggio per Brozovic: “E lui direbbe sì in caso di mancato rinnovo con l’Inter”

Una volta conclusa la trattativa per l'ingresso nell'Inter del fondo Oaktree Capital Managment, il club nerazzurro potrà passare all'azione

Una volta conclusa la trattativa per l'ingresso nell'Inter del fondo Oaktree Capital Managment, il club nerazzurro potrà passare all'azione. Prima di tutto, chiudendo per i rinnovi dei tanti calciatori che hanno formato l'ossatura della squadra campione d'Italia. Da Lautaro a Bastoni, da Barella a Brozovic. E proprio su quest'ultimo si concentra la Gazzetta dello Sport, che non esclude una partenza del centrocampista croato, fra gli insostituibili di Conte e arrivato a 242 partite in nerazzurro: