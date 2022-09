Brozovic, 2022 con l’Inter già finito? GdS: “Infortunio non grave, ma il Mondiale…”

L'infortunio di Marcelo Brozovic preoccupa l'Inter: il centrocampista croato da oggi inizierà le terapie, ma ancora non c'è certezza sui tempi di recupero. Oltretutto, come scrive La Gazzetta dello Sport, un altro fattore potrebbe incidere: "L'infortunio di per sé non sembra grave: la risonanza ha evidenziato una distrazione muscolare di lieve entità e per i tempi di recupero molto dipenderà dalla reazione del muscolo alle terapie. Si valuterà passo dopo passo, senza fretta. In una situazione normale, basterebbe un mese per poter rivedere Brozovic in campo. Ma questa è una situazione straordinaria, con un mondiale alle porte a cui il giocatore non vuole assolutamente rinunciare.