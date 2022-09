Brozovic, al via oggi le terapie. Inter furiosa: due le accuse alla Croazia

L'infortunio rimediato da Marcelo Brozovic in Nazionale ha scosso l'ambiente Inter: in primis per la nota importanza del centrocampista nell'economia del gioco nerazzurro, ma anche per una gestione da parte della Croazia che ha infastidito parecchio i vertici interisti. Il giocatore, nel frattempo, da oggi inizierà le terapie a Milano, come scrive il Corriere dello Sport: "Marcelo Brozovic ha una lesione muscolare di medio grado alla parte posteriore della coscia sinistra e rischia uno stop di un mese. O forse di più... Oggi il centrocampista rientrerà a Milano e inizierà le terapie, poi nei giorni successivi si sottoporrà a nuovi accertamenti che chiariranno meglio i tempi di recupero. Di certo, però, da ieri alla Pinetina e in viale della Liberazione c'è evidente irritazione: sia per l'infortunio sia per come è stata gestita la vicenda prima e dopo la fitta ai flessori che ha messo ko Brozo al 17' di Austria-Croazia".