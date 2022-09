Brozovic, stop lungo? “Oggi esami in Croazia, domani ad Appiano via alla terapia”

Tegola per l'Inter perché Marcelo Brozovic non sarà a disposizione di Inzaghi per le prossime sfide di campionato e Champions

Tegola per l'Inter perché Marcelo Brozovic non sarà a disposizione di Inzaghi per le prossime sfide di campionato e Champions. Sembra essere questo il verdetto, in attesa di diagnosi più precise, su quanto accaduto ieri a Vienna. Il centrocampista nerazzurro ha accusato una fitta alla coscia sinistra ed è stato sostituito al 18' del primo tempo.

"Brozo farà oggi la risonanza con lo staff della nazionale a Zagabria. E poi domani, come già previsto, sarà ad Appiano per fare ulteriori accertamenti e iniziare la terapia. Sabato con la Roma non avrebbe comunque giocato per quei cinque cartellini gialli sventolati sotto al suo naso in sette partite, ma l’allarme interista è per le successive sfide. Subito dopo, martedì 4 ottobre a San Siro arriva il Barça e poi il 12 ci sarà il ritorno al Camp Nou: lì ci si gioca la residua speranza di qualificarsi in un girone da far tremare i polsi e Brozo rischia fortemente di non esserci", commenta La Gazzetta dello Sport.