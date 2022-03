Inter, ottimismo per Brozovic: personalizzato e poi in gruppo verso la Fiorentina

Dalle parti della Pinetina pensano che Marcelo potrebbe farcela ad esserci nella gara contro i viola di sabato

Sapere di non avere Brozovic in certe partite, per gli interisti è diventato un trauma. Sapere che non ci sarà è la sensazione che qualcosa potrebbe andare storto. Sono poche le volte in cui ha dato forfait e in quelle volte la sua assenza ha avuto un peso evidente. Sabato, nella gara contro la Fiorentina, Marcelo tornerà al suo posto in mezzo al campo.