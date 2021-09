Assogna: “Brozovic, da anarchico ad uno dei migliori registi. Il lavoro sul campo…”

Del croato il giornalista ha evidenziato come gli esperimenti degli allenatori nerazzurri fatti con lui lo abbiano migliorato

Paolo Assogna, giornalista di Skysport, ha detto la sua sull'impiego di Brozovic, su come il suo ruolo nell'Inter sia stato forgiato e su come il giocatore sia diventato essenziale. Non solo per Inzaghi, ma prima di lui anche per gli altri allenatori.