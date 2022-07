Brozovic, ma che hai in faccia? Marcelo mascherato riparte: “Bare dove sei?”

E si riparte. Il ritornello c'è, la maschera pure. In pieno stile Marcelo Brozovic. Che strappa ancora una sorriso a tutti i social (nerazzurri) con l'ultimo post su Instagram. Il centrocampista dell'Inter, disteso su un letto, si è mostrato con in volto una maschera quasi inquietante, per poi scrivere: "Bare non ti trovo… Bare dove sei???????". Difficile avere una giornata monotona con Marcelo Brozovic, l'uomo che ha in mano le chiavi del centrocampo interista, e che riesce sempre a strappare un sorriso. Ecco il post: