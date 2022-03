Brozovic chiave, CorSera: “A gennaio bisognava intervenire. Caicedo inutile e Gosens…”

Il regista croato è un elemento imprescindibile di cui l’Inter fatica a fare a meno e non c’è un sostituto

“Il pareggio in extremis di Torino ha evitato la sconfitta, non ha nascosto le difficoltà di una squadra con limiti strutturali, azzoppata dall’assenza dell’asse centrale, De Vrij-Brozovic. Ranocchia ha fatto rimpiangere il difensore olandese, ma la pedina chiave resta il regista croato. In campionato ha saltato due partite: contro il Sassuolo l’Inter ha perso, con i granata ha pareggiato negli ultimi minuti. Un sostituto di Brozovic non esiste. Bruciati come vice Barella e Vecino, entrambi naufragati nella sua posizione. Nello scorso mercato di gennaio si doveva intervenire, ma non si poteva per mancanza di risorse. L’Inter resta finanziariamente con il fiato corto e una capacità di spesa limitata. Si è speso per Gosens, un acquisto giusto e mirato per sostituire il partente Perisic, non vitale per la stagione in corso. Inutile l’innesto di Caicedo”, sottolinea il Corriere della Sera.