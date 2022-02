Libero – Brozovic e Perisic, ci siamo: intesa per il rinnovo, cifre e durata

I due croati continueranno a indossare la maglia dell'Inter: accordo raggiunto per il prolungamento, ufficialità in arrivo

Marcelo Brozovic e Ivan Perisic continueranno a indossare la maglia dell'Inter: i due croati, entrambi in scadenza di contratto a giugno, avrebbero raggiunto un accordo per il rinnovo. Annuncio in arrivo, secondo Libero: "Mancano solo le firme, infatti, per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno, con una nuova intesa a 6 milioni annui fino al 2026. Stesso discorso per il connazionale Ivan Perisic, che dovrà però accontentarsi di 1 milione in meno (per altri 2 anni, non male per un giocatore di 33 anni)".