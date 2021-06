Brozovic si gode il day off, arriva puntuale lo sfottò di Barella: “I polpacci?”

Il centrocampista della Croazia ha il giorno libero dopo la vittoria di ieri e il compagno dell'Inter lo prende in giro

Giornata di riposo per il centrocampista dell'Inter Marcelo Brozovic, dopo la vittoria decisiva di ieri della Croazia. Il nerazzurro ha postato sul suo profilo Instagram un foto in relax e subito è arrivato lo sfottò dell'amico Barella: "Hai lasciato i polpacci in camera".