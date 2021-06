Wanda-Brozovic, slittano le testimonianze contro Corona: giudice infastidito per…

Il processo contro Corona, che aveva raccontato sul suo sito di un presunto flirt tra Wanda e Brozovic, subisce un nuovo slittamento alla voce testimonianze.

L'Europeo di calcio e le ferie hanno fatto slittare ancora una volta le testimonianze dei calciatori Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, dell'ex capitano dell'Inter Mauro Icardi e della moglie Wanda Nara, nel processo in corso a Milano per diffamazione a carico di Fabrizio Corona.

"Il nerazzurro Brozovic, rappresentato dal legale Danilo Buongiorno, e Perisic, testimone della procura, sono impegnati con le nazionali, mentre i coniugi Icardi (sempre parti civili) sono in quarantena dopo un viaggio in Tanzania. Il giudice della quarta penale di Milano, dopo essersi lamentata del nuovo slittamento e in particolare dell'assenza per vacanza decisa da Icardi e dalla moglie, ha invitato i legali a comunicare entro il 30 dicembre se i testimoni potranno venire in aula l'1 febbraio 2022, data della prossima udienza", scrive l'Adnkronos. Il processo verte su quanto riportato nel febbraio 2019 da Corona sul suo sito. Nel suo pezzo il fotografo parlava di una presunta separazione tra Icardi e Wanda a causa di un tradimento della moglie e modella con Brozovic.