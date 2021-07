Brozovic lancia la sua nuova collezione di t-shirt sui social. Nainggolan se la ride

Il centrocampista dell'Inter ha postato una foto con addosso una delle magliette con la epic bomba che ha tatuato sul collo

Marcelo Brozovic, dopo l'eliminazione dall'Europeo con la Croazia per mano della Spagna, è pronto ad una nuova avventura da imprenditore. Per questo ha lanciato una collezione tshirt a marchio 'epic brozo'. "Pronti per qualcosa di totalmente nuovo?", ha scritto il croato dell'Inter nel post di lancio. E si è messo in posa con una maglietta con su la bomba che si è disegnato sul collo. Nainggolan lo ha preso in giro: "Non te le compra nessuno".