Brozovic, Inzaghi ha bisogno di te. Calha out, il croato si riprende le chiavi dell’Inter

"La fortuna a volte toglie e a volte dà e adesso toccherà a Marcelo Brozovic “sfruttare” la situazione, come Calha ha fatto in sua assenza a settembre. Brozo è un po’ l’emblema di questa stagione dell’Inter in chiaroscuro. Lui, l’intoccabile per eccellenza per Simone Inzaghi, ha visto gli altri prendersi la scena nel mese pre Mondiale e piano piano è scivolato dietro nelle gerarchie della mediana, senza riuscire più a riconquistare strada. Per merito degli altri, certo. Ma anche per demerito personale: come tutta la squadra, le prestazioni di Brozo nel 2023 sono andate a corrente alternata ed è ritornato anche quel nervosismo che per anni ha frenato la sua scalata tra i top del nostro campionato. Sbracciate e sbuffate in mezzo al campo che non aiutano certo i compagni a migliorare le prestazioni, ma che dall’anno dello scudetto erano sparite. L’Inter ora ha bisogno di quel Brozo lì: per sentirsi in mani sicure e col pilota giusto nelle notti d’Europa, dove il club vuole tornare a sognare in grande", spiega La Gazzetta dello Sport.