Inter, Brozovic da monitorare ma con lo Spezia torna Vidal. “Già pronto per Napoli ma Conte…”

Marcelo Brozovic è uscito anzitempo contro il Napoli per una contusione al retropiede sinistro. Le condizioni del croato sono da monitorare e la situazione a centrocampo resta complicata per l’Inter in vista dello Spezia. “Vecino sta ancora recuperando, Nainggolan non è al top ed Eriksen è fuori dal progetto. Contro il Napoli mancava Vidal, che però potrebbe recuperare per domenica: il fastidio alla coscia destra accusato contro il Bologna è smaltito visto che il cileno sperava di essere tra i convocati già ieri. Conte non lo ha rischiato, ma contro lo Spezia difficilmente ne potrà fare a meno, anche se Sensi si è confermato in crescita”, scrive il Corriere dello Sport. Dubbi, invece, su Sanchez che è ancora alle prese con un risentimento all’adduttore sinistro e potrebbe non essere convocato per lo Spezia.