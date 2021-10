CorSera: “Brozovic, questa richiesta d’ingaggio sembra eccessiva”

Il Corriere della Sera si esprime sulla richiesta d'ingaggio di Brozovic per rinnovare il contratto in scadenza con l'Inter

Marcelo Brozovic - attraverso il suo entourage - continua a trattare il rinnovo di contratto con l'Inter. In scadenza al 30 giugno 2022, il centrocampista croato attende la giusta proposta dei nerazzurri per prolungare. “Il rinnovo non sarà mai un problema”, ha detto ieri Marotta. Non dello stesso avviso il Corriere della Sera: “Sarà, ma i 6 milioni di ingaggio che chiede sembrano una pretesa eccessiva”, il commento del quotidiano dopo la partita di ieri.