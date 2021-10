Inter-Brozovic, fissato l’incontro per il rinnovo. Le sirene del Newcastle…

Il contratto del centrocampista croato scade a giugno: Marotta professa ottimismo, attesi nuovi sviluppi a breve

In casa Inter la stagione dei rinnovi staper entrare nel vivo: sostanzialmente definito quello di Lauaro Martinez, gettate le basi per quello di Nicolò Barella, la prossima questione da risolvere riguarda Marcelo Brozovic, in scadenza di contratto a giugno. L'ad Beppe Marotta, prima del calcio di inizio della sfida contro lo Sheriff, ha professato ottimismo , ribadendo la volontà comune di proseguire insieme, mentre il calciatore croato ha rinviato ogni discorso ai prossimi giorni . La sensazione è quella che si arriverà a un accordo, nonostante le voci di un interessamento del Newcastle.

L'incontro per il rinnovo, secondo Tuttosport, arriverà a breve: "L'autunno dell'Inter è segnato anche dagli incontri per rinnovare i big con il contratto in bilico. Le pratiche, in tal senso, avanzano a marce forzate: tutto fatto per Lautaro, accordo vicinissimo con Barella, all'elenco manca il solo Brozovic che - nonostante le sirene da Newcastle - pare determinato a proseguire con l'Inter. L'incontro tra le parti è previsto dopo Empoli".