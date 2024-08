"99 partite. Contengono i ricordi più importanti della mia vita calcistica e sono infinitamente grato di aver avuto il privilegio di far parte di questa squadra. Grazie a tutti i selezionatori e a tutti i membri dello staff, nonché alla Federazione, perché tutti contribuiscono a creare quell'atmosfera vincente. Un grande ringraziamento va ai miei cari perché mi sostengono sempre. Sono felice di aver potuto condividere quei momenti più belli con loro, così come con i tifosi. È difficile dire addio alla nazionale per molte ragioni, ma c'è una ragione per cui ho lottato per così tanto tempo. È difficile dire addio alla squadra. È difficile dire addio a Luka e Kova, con i quali ne ho passate tante e con i quali è stato un piacere incredibile giocare. E a tutti gli altri, perché sapevamo andare al 100% in campo e come divertirsi anche fuori. So quanto mi mancherà tutto: ogni pasto, la tensione prima della partita, l'orgoglio quando gioca la Nazionale, l'emozione quando festeggiamo grandi vittorie con i tifosi, e quel lunedì qualunque in cui ci riuniamo, ci abbracciamo e continuiamo dove abbiamo interrotto l'ultima volta. Ma la carovana deve andare avanti e noi che partiamo restiamo i più grandi tifosi. La Croazia ha e continuerà ad avere una grande squadra, quelli più anziani che guideranno come prima, e quelli più giovani che hanno fame, qualità e voglia di continuare una serie di grandi successi. 99. Qualcuno si chiederà: "chi è così pazzo da dire addio esattamente a 99 presenze"? È più di quanto avrei potuto desiderare, ed è stato anche meglio e ho avuto più successo di quanto avrei potuto sognare. Ed è per questo che quei 99 sono epici!"