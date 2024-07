Marcelo Brozovic ha nostalgia dell'Inter e dei suoi ex compagni nerazzurri? Forse. Il centrocampista croato, detto epic Brozo, si è trasferito all'Al-Nassr un anno fa. Quando era in nerazzurro, con Barella è stato protagonista di infiniti siparietti in allenamento e sui social. Sembra ancora di sentirlo, Marcelo. "Dove sei Bare?" era diventato praticamente un marchio di fabbrica.