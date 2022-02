Napoli-Inter, Brozovic ammonito: era diffidato, salta la gara con il Sassuolo

Il centrocampista ha protestato dopo un fallo fatto su Zieliński e il direttore di gara gli ha mostrato il cartellino giallo

Fallo su Zieliński attorno al sessantesimo e ammonizione. Marcelo Brozovic ha rimediato un giallo nella gara contro il Napoli. La decisione dell'arbitro, ha spiegato Marelli su Dazn, più che per il fallo in sé è stato per la protesta che è arrivata subito dopo. E quel giallo pesa un turno di squalifica. Il croato salterà la prossima partita dell'Inter, quella che si giocherà domenica 20 febbraio a San Siro contro il Sassuolo alle 18.