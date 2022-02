Diretta LIVE, Napoli-Inter 0-0: Inzaghi rivuole la sua Inter, Lautaro suona la carica

Contro il Napoli di Spalletti i nerazzurri cercano il riscatto immediato in campionato. Simone Inzaghi punta su Lautaro in attacco

NAPOLI - Sfida dal sapore di scudetto allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Simone Inzaghi vuole ritrovare la sua squadra anche in campionato, dopo aver passato il turno di coppa Italia contro la Roma, vuole ritrovare la sua squadra e il suo cannoniere, Lautaro Martinez. Sarà il Toro a formare il tandem offensivo insieme a Dzeko; in difesa, al posto di Bastoni, ci sarà Dimarco, per il resto formazione confermata con Calhanoglu, Brozovic e Barella a centrocampo e Perisic e Dumfries confermati sulle fasce.