Ruben Dias, errore clamoroso sotto porta. Brozovic: “Come ha fatto? Chiedete a Young”

Ora ci si può ridere e scherzare su, ma quell’errore avrebbe potuto rivelarsi fatale per l’Inter e per il suo cammino europeo. Sul 3-2 per i nerazzurri nella partita del Borussia Park contro il Moenchengladbach, proprio mentre i tedeschi assaltavano la porta di Handanovic e i tifosi interisti ansimavano davanti alla tv, al termine di un’azione di contropiede, praticamente da zero metri, Ashley Young si rendeva protagonista di un errore (seppur in posizione sbilanciata) piuttosto madornale.

Per fortuna, il gol mancato dall’inglese non è risultato decisivo ai fini del match. Dunque, via libera agli sfottò. A cominciare da quello di Brozovic. Commentando un post Instagram di Sky Sport che riproponeva le immagini della rete sbagliata dal difensore del Manchester City Ruben Dias, infatti, il centrocampista croato ha scritto: “Cosa si fa a sbagliare un gol così? Chiedete a Young“.