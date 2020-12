Incubo Lukaku, Zakaria: “E’ fra i primi 5 del mondo. Quella partita mi ha fatto capire che…”

Non è stata certo una serata da ricordare, quella del Borussia Park per Denis Zakaria. Entrando nel secondo tempo di Borussia Moenchengladbach-Inter per contrastare teoricamente lo strapotere fisico di Romelu Lukaku, infatti, il giovane difensore è stato annichilito dall’attaccante nerazzurro, autore poi di una doppietta spettacolare. Intervenuto ai microfoni di Kicker, Zakaria ha raccontato:

INCUBO LUKAKU – “Certo che è divertente affrontare un giocatore così. Tutti sanno quanto è bravo e quanto sia difficile. Per me è uno dei primi 5 attaccanti al mondo. Da quella partita ho imparato che devo ancora lavorare molto per arrivare ad altissimi livelli“.

QUALIFICAZIONE AGLI OTTAVI – “Al sorteggio alcuni avranno certamente sorriso: ‘Aha, c’è il piccolo Mönchengladbach’. Ma abbiamo dimostrato di poter stare alla grande a questo livello. Non mi sorprende. Ora sappiamo cosa dobbiamo fare“.

(Fonte: Kicker)