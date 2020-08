In Spagna – Brozovic titolare nell’Inter, ma ora in vendita. Il Siviglia pronto all’offensiva

Ci sono i suoi speriamo stranissimi a far dire che potrebbe partire e anche qualche voce di mercato che parla di rinnovo a centrocampo. Si parla dell’addio di Brozovic all’Inter in Italia ma anche in Spagna. E lì sottolineano che una delle società interessate al croato sarebbe il Siviglia, la squadra che ha vinto la finale di EL contro i nerazzurri.

Stando alle indiscrezioni che arrivano dai siti specializzati di calciomercato spagnoli, il croato sarebbe nel mirino del club spagnolo che deve sostituire Banega destinato al calcio arabo. Il Siviglia, spiegano, sarebbe pronta a tentare un’offensiva per il centrocampista che ha già seguito nel 2019 e si stava trasferendo a gennaio, prima che diventasse inamovibile prima per Spalletti e poi per Conte. Ecco perché in Spagna stupisce il suo possibile addio all’Inter.

(Fonte: fichajes.net)