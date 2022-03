TS – Inter, chi sostituirà Brozovic? “No a Barella come play, ecco il favorito”

L'assenza di Marcelo Brozovic apre ad un ventaglio di opportunità a centrocampo per Simone Inzaghi verso la sfida contro il Torino

L'assenza di Marcelo Brozovic apre ad un ventaglio di opportunità a centrocampo per Simone Inzaghi verso la sfida contro il Torino. Non sarà facile rimpiazzare il croato, uno degli insostituibili dell'Inter attuale. "In Coppa Italia aveva giocato Matias Vecino davanti alla difesa, mentre con il Sassuolo è toccato a Nicolò Barella piazzarsi in regia. Difficile rivedere un Barella-bis al Grande Torino perché - al netto dalle difficoltà patite contro la squadra di Dionisi - mettendo l’azzurro come regista basso, l’Inter perde la sua dinamo in mezzo al campo. Nel ruolo, con Antonio Conte, aveva giocato pure Arturo Vidal ma la sua percentuale di palloni persi sconsiglia di tentare l’esperimento in una gara in cui il Torino presserà a lungo l’Inter. Per questo motivo nel ballottaggio, che comprende pure Roberto Gagliardini , il favorito resta proprio Vecino", commenta Tuttosport.