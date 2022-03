CdS – Brozovic out per Torino, Inzaghi ha un’idea. “E sulle fasce…”

L'affaticamento al polpaccio destro ha portato Simone Inzaghi ad escludere Brozovic dai convocati per Torino-Inter

L'affaticamento al polpaccio destro ha portato Simone Inzaghi ad escludere Brozovic dai convocati per Torino-Inter. Il favorito a sostituire il croato è Vidal ma non è da escludere l'opzione Vecino e, in alternativa, anche Gagliardini. "Tocca tirare fuori gli artigli a Torino, una città crocevia per la rincorsa al secondo tricolore consecutivo: l’Inter, dopo la partita di stasera, dovrà tornarci il 3 aprile - per affrontare la Juve - una volta scollinata la sosta. C'è sempre una partita in meno rispetto al gruppo-scudetto ma i calcoli del momento tengono conto dello svantaggio negli scontri diretti rispetto al Milan. Difficilmente oggi Inzaghi derogherà da un’Inter di titolarissimi, dopo le due defezioni già accertate tra difesa e centrocampo: sulle fasce Dumfries e Perisic, con Darmian e Gosens probabilmente dentro in corso d’opera. Al posto di De Vrij, dovrebbe toccare a D’Ambrosio", conferma il Corriere dello Sport.