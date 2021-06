Brozovic: “Perisic? Sappiamo quanto è importante, chi giocherà farà del suo meglio”

Il centrocampista dell'Inter Marcelo Brozovic ha parlato in conferenza stampa della sfida di domani e anche dell'assenza del suo compagno

La soluzione è lasciare che gli spagnoli tengano il possesso per poi colpirli in contropiede?

"In alcuni momento della partita può essere così, ma non puoi giocare così contro gli spagnoli per tutta la partita. Di certo non difenderemo tutta la partita. Di certo non ci difenderemo dagli spagnoli".