UFFICIALE – Tegola per la Croazia, Ivan Perisic positivo al covid19: salta la Spagna

Il calciatore nerazzurro è stato isolato dal resto dei compagni che domani partiranno per Copenaghen

Nella nota pubblicata dalla federazione croata si legge: "Durante la serata, la Federcalcio croata ha ricevuto i risultati dei test per il virus SARS-CoV-2, che hanno rilevato la positività di Ivan Perisic. Il giocatore è stato isolato immediatamente isolato dagli altri componenti della Nazionale ed è stato avvisato il servizio sanitario competente. Il calciatore sarà in isolamento per dieci giorni e in quel periodo non potrà giocare con la Nazionale croata. Tutti gli altri membri del gruppo squadra sono risultati negativi ai test effettuati".