Brozovic salta Inter-Sassuolo. Il giudice sportivo: “Giallo per proteste, era diffidato”

Il centrocampista era diffidato e ha rimediato un giallo nella gara di sabato pomeriggio contro il Napoli

Nella gara contro il Napoli era arrivato un giallo più per le proteste che per il fallo in sé fatto sull'avversario. Marcelo Brozovic era diffidato quindi salterà la prossima partita di campionato, quella che l'Intergiocherà contro il Sassuolo. La conferma sulla squalifica, per una giornata, al croato, arriva dal comunicato del giudice sportivo Mastrandrea. Nel documento scrive: "Una giornata di squalifica per proteste nei confronti degli ufficiali di gara, già diffidato".