Inter, cambia lo status di Brozovic. Inzaghi ne apprezza una dote in particolare

Il centrocampista dell'Inter è tra gli incedibili del nuovo tecnico che lo vede ancora come il play della squadra

"Per Simone il croato è un intoccabile. Ne apprezza la qualità in fase di costruzione: meno muscolare del Leiva biancoceleste, ma più qualità in uscita, situazione di gioco fondamentale. E allora stop a tutti i ragionamenti di mercato legati al croato. Qualcuno era pure in piedi, con club inglesi interessati. Fermi tutti. Anzi, è logico pensare che a questo punto partano le trattative per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2022", spiega Gazzetta.it.