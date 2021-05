D. Rossi: “Addio Inzaghi? Forse non è stato bello il modo. Ma lo capisco perché…”

Intervenuto ai microfoni di RadioRadio, Delio Rossi commenta l'addio di Simone Inzaghi alla Lazio

Intervenuto ai microfoni di RadioRadio, Delio Rossi commenta l'addio di Simone Inzaghi alla Lazio. Il tecnico bacchetta Inzaghi, ma capisce anche la decisione del nuovo allenatore dell'Inter: "Forse non è stato bello il modo o la maniera, nel senso che se tu trovi un accordo che – come sembra – non c’era prima e il giorno dopo te ne vai perché viene l’Inter…".