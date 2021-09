Inter, Brozovic è tornato a Milano. Nel pomeriggio relax in piscina con vista San Siro

Ieri l'ultima gara di qualificazione ai Mondiali di questa sessione dedicata alle Nazionali. Il croato è pronto a lavorare con Inzaghi

L'Inter deve rinnovare il contratto di Brozovic . Il suo papà è stato avvistato in Italia anche per altre questioni ma si dice che i prossimi giorni saranno decisivi per la sua permanenza in nerazzurro. Il giocatore è stato protagonista con la Nazionale croata. Ieri lui e i compagni hanno vinto 3-0 contro la Slovenia. Oggi è tornato a Milano. Si è anche allenato ad Appiano con chi è rientrato dalla Nazionale.

Si è goduto un pomeriggio di relax a casa in piscina, con vista San Siro. Domenica sarà in campo con l'Inter perché è tra i giocatori che riuscirà a fare qualche allenamento in più con i compagni (in gruppo da domani) in vista della gara con la Samp.