Brozovic si mette in posa con Candreva e Lukaku e manda il suo messaggio ai follower

Tutto okei. Marcelo Brozovic è rimasto a casa e non è partito per la trasferta contro il Ludogorets. Ma con la Samp è pronto a riprendersi il suo posto in mezzo al campo. Potrebbe giocare anche con Eriksen dal primo minuto, chissà. Il giocatore veniva da un infortunio ed era rientrato nelle ultime partite, probabilmente Conte non lo ha convocato nell’ultima gara perché ha voluto gestirlo in vista della gara con i blucerchiati e soprattutto a dieci giorni dalla sfida contro la Juve. Intanto lui si mette in posa con Lukaku e Candreva e manda il suo messaggio a chi lo segue sui social con l’emoticon del ‘tutto bene’. E’ pronto ed è a disposizione per la prossima partita.