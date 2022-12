La tv croata: “Brozovic, poche chance di giocare col Marocco dopo parole Dalic”

La tv croata ha parlato della finale terzo-quarto posto tra Croazia e Marocco e sottolinea come Brozovic non sarà titolare. «Data la situazione attuale, è difficile aspettarsi che Marcelo sia pronto. Ha un problema con il muscolo (coscia sinistra.ndr), lo stesso per il quale non ha giocato per un mese e mezzo, e dopo che Dalić ha annunciato che solo chi è in forma al cento per cento giocherà, è chiaro che ci sono poche possibilità per la prestazione di Brozović», spiegano da Dnevnik Nova TV.