Inter, definito il rinnovo di Brozovic. Vecino tolto dal mercato, Sensi saluta

Il punto sul centrocampo nerazzurro: nei primi giorni della prossima settimana l'annuncio del prolungamento del croato

L'Inter di Simone Inzaghi, reduce dal pareggio a reti bianche contro l'Atalanta, debutta in Coppa Italia affrontando questa sera l'Empoli. Il Corriere della Sera fa il punto sul mercato nerazzurro: "Mancherà per squalifica Brozovic, il giocatore amuleto del tecnico nerazzurro che finora lo ha schierato titolare per 28 gare consecutive e 2345 minuti complessivi: se si considera che contro l'Atalanta si è rivelato l'elemento ad aver giocato più palloni (96) fra i calciatori in campo si comprende quanto il croato sia l'ago della bilancia della manovra nerazzurra. Il suo rinnovo è stato definito ma è probabile che prima del suo prolungamento di contratto vengano annunciate le firme di Beppe Marotta e Piero Ausilio: l'ufficialità è attesa nei primi giorni della prossima settimana.