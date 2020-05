Bruno Alves: “Juve, Lazio e Inter per lo scudetto, ma dopo due mesi di stop sarà dura”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Bruno Alves, centrale del Parma, ha parlato così della possibile ripresa del campionato di Serie A.

Che effetto fa rimettere piede sul campo dopo 2 mesi?

«Una bella sensazione. Capisco la situazione, non sta a me o ai miei compagni decidere se giocare o meno, ma io sono pronto. Sono nato per giocare a calcio, e questo desidero fare. Ovviamente se si può».

In Italia in alcuni club hanno trovato giocatori positivi.

«In un modo o nell’altro questa situazione dobbiamo gestirla. Non so se si possa restare altri mesi in casa senza lavorare».

Che gare saranno senza pubblico? E’ disposto a correre dei rischi pur di tornare a giocare?

«Tutto va fatto in massima sicurezza. Non so dire con certezza se c’è un rischio o no, chi è responsabile deve decidere».

Il calcio può aiutare la gente a ritrovare la normalità?

«E’ importante giocare anche per questo, per aiutare le persone a tornare verso la normalità. Il calcio non è soltanto un fatto sportivo, ma sociale: non dimentichiamolo».

Che nuovo torneo sarà? Chi vede favorito per lo scudetto?

«Faremo una gara ogni 3 giorni e non sarà facile per nessuna squadra. Juve, Lazio e Inter si giocheranno lo scudetto, ma sarà dura per tutti dopo 2 mesi di stop. Serviranno parecchie energie per arrivare in fondo».