Bruno: “Ibra-Lukaku? Tutta la vita Zlatan! Come fai a dare rigore su Barella che ha il vizio di buttarsi?

Pasquale Bruno è intervenuto poco fa su Virgin Radio, ospite di Ringo nel programma “Revolver”. A proposito dello scontro Ibrahimovic/Lukaku, Bruno ha affermato: “Tutta la vita Ibra, tutta la vita! Tutti questi falsi moralisti che stanno scrivendo ‘scene poco edificanti nella Scala del calcio’ prima di tutto non hanno mai fatto sport, e poi iniziassero a fare la guerra ai cascatori, ai simulatori. Il calcio italiano sta diventando una marchetta, sta diventando insopportabile. Anche grandi giocatori stanno diventando allucinanti. Ma tu come fai a dare un rigore all’Inter su Barella che è un grande giocatore, però ha questo vizio di buttarsi sempre per terra? La Juve ne ha tre o quattro vergognosi che appena li tocchi si buttano, Castrovilli della Fiorentina è un altro. Iniziassero a fare la guerra a questi perché uno che paga l’abbonamento, guarda le partite e ogni due secondi sono per terra”

“Sono tutti un metro e 90 per 90 kg, pieni di proteine, aminoacidi, vitamine, appena li tocchi cadono per terra. Capisco anche perché in Premier League, che secondo me è il campionato più bello del mondo, non c’è più neanche un italiano. Io ho amici inglesi che non guardano il calcio italiano per questo motivo, perché ogni due secondi c’è un fischio dell’arbitro”.

“Anche i giornalisti che fanno sempre questa morale, questo fair play. Ma cos’è questo fair play? E’ tutto finto ormai, a iniziare dal giocatore più forte del mondo”.

A proposito di Cristiano Ronaldo, “Ma è una cosa seria secondo te? Uno che sta da tre anni in Italia, io pago la televisione e poi devo vedere l’interprete che mi deve tradurre. E’ una mancanza totale di rispetto per noi italiani”.