Mauro: “Ibra-Lukaku? Pena esemplare, proporzionata all’importanza di chi sbaglia”

Intervenuto a Tutti Convocati l’ex difensore della Juve Massimo Mauro ha parlato della litigata tra gli attaccanti di Inter e Milan, Ibrahimovic e Lukaku, nel derby di Coppa Italia:

“Anche io ho perso la testa in campo, ma Ibra spesso fa sfoggio di essere leader a tutti i costi, anche sui social, allora ha più responsabilità quando gioca, per questo la pena dovrebbe essere esemplare. La pena deve essere proporzionata all’importanza di chi sbaglia. In campo capisco che si hanno i battiti accelerati e che si può perdere la testa, ma il ruolo è importante. La pena è importante, diventa un monito. Se sono Ibra, se mi levi dei soldi non mi fai nulla, ma se mi lasci a casa mi fai un torto vero e allora io capisco. Quando sei calciatore pensi di poter fare qualsiasi cosa. L’importanza del giocatore e l’uso dei social lo fanno diventare un beniamino, se è seguito da milioni di persone non è solo perché gioca a calcio. Quando vedo calciatori scadere in volgarità assurde io li punirei in modo esemplare”.