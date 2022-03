Bruno: “Liverpool? Se l’Inter pressa come a San Siro, se la gioca. Altrimenti…”

Le parole dell'ex calciatore: "Se l'Inter la interpreta come il primo tempo a San Siro, quindi pressando, se la gioca"

Intervenuto ai microfoni di Pasquale Bruno, ex calciatore, ha parlato così in vista della sfida di stasera di Champions League tra Liverpool e Inter: "Se l'Inter la interpreta come il primo tempo a San Siro, quindi pressando, se la gioca: se si mette dietro lasciando gli attaccanti a 50 metri dalla porta avversaria, non c'è scampo. A livello mentale i risultati influiscono: se vinci fai quei 10-20 metri in più: quando stai bene mentalmente ti riesce tutto".